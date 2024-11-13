Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri döndü

Beyaz Saray, uzun bir aranın ardından bir kez daha Joe Biden-Donald Trump buluşmasına ev sahipliği yaptı.



ABD'de seçimlerin kazananı Donald Trump, seçim zaferinden sonra ilk kez Washington'a giderek Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.



İKİLİ EL SIKIŞARAK POZ VERDİ



Biden, başkanlık görevini Trump'a sorunsuz bir şekilde devredeceğini vurgulayarak, "Yeniden hoş geldiniz. Pürüzsüz bir geçiş süreci olmasını bekliyoruz, ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak üzere çalışacağız" dedi.



Trump ise "Siyaset zor bir iş ve çoğunlukla dünya çok hoş değil ama bugün dünya güzel. Geçiş süreci olabildiğince pürüzsüz olacak, bunun için çok minnettarım." ifadelerini kullandı.



İkili ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. O görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin içeriğine dair açıklama, Beyaz Saray'dan geldi.

Başkan Biden'ın Donald Trump'a Ukrayna'nın desteklenmesinin önemini vurguladığı belirtildi.



Mevcut hükümetin Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Trump ve ekibiyle çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.



Trump görüşmenin ardından New York Post'a konuştu. Biden ile Orta Doğu hakkında uzun bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.