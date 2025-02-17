Donald Trump Daytona 500'de makam aracıyla pisti turladı

Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışlarının (NASCAR) serisinin açılış törenine Donald Trump damgasını vurdu. ABD Başkanı olarak yarışlara 2. kez katılan Trump, Daytona 500 yarışı öncesinde pistte makam aracıyla tur atınca görüntüler sosyal medyada viral oldu.



Daytona'ya uçmadan önce yarışla ilgili "Amerika'nın altın çağı geldi" mesajı yayınlayan Trump, NASCAR'ın bu ruhun bir yansıması olduğunu belirtti. Daytona 500'ün toplumun her kesiminden insanları "hız, adrenalin ve yarış heyecanına duyulan ortak tutku" çerçevesinde bir araya getirdiğini kaydeden Trump, "Bu ruh Amerika'nın altın çağını ateşleyecek olan şeydir ve eğer bu ruhu kullanırsak, gelecek gerçekten bizim olacaktır." yorumunu yaptı.



Pistte makam aracıyla tam bir tur atarak halkı selamlayan Trump'ın görüntüleri sosyal medyada büyük etkileşim aldı.