Donald Trump, destekçileri ile iletişime geçmek için internet sitesi açtı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, taraftarları için yeni bir internet sitesi kurdu. 45. ABD Başkanı’nın sosyal medya hesapları, Ocak ayındaki Kongre baskının ardından Twitter tarafından kaldırılmış, Facebook ve YouTube tarafından ise askıya alınmıştı.

Trump’ın "Donald Trump'ın Masasından" adlı yeni sitesi, 2000’lerin başından kalma bir blog sayfası görünümüne sahip ancak kullanıcılara paylaşılan içeriklerle etkileşim olanağı tanıyor. Bu ziyaretçiler, Trump’ın gönderileri beğenerek, Twitter ve Facebook hesaplarında paylaşabiliyor.



Bununla birlikte, sitede yer alan bir videoda ise "Sessizlik ve yalanlar zamanında, bir özgürlük hareketi doğuyor. Donald Trump’ın masasından özgürce ve güvenle konuşabileceğiniz yeni bir bir yer” ifadeleri göze çarpıyor.

FACEBOOK'UN KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE GELDİ



Bununla birlikte, Trump’ın internet sitesi, Facebook'un Gözetim Kurulu'nun sosyal medya platformunda Trump'ı kalıcı olarak yasaklanıp yasaklanmayacağına dair kararını açıklamasından bir gün önce geldi.



TRUMP'IN DANIŞMANI: BAHSETTİĞİM BÜYÜK PLATFORM BU DEĞİL

Trump'ın kıdemli danışmanı Jason Miller, geçtiğimiz aylarda 74 yaşındaki ABD’nin eski başkanın yeni bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını belirtilmiş ve "Bu yeni platform çok büyük olacak" demişti. Ancak Miller Salı günü tweet atarak Trump’ın yeni web sitesinin daha önce duyurduğu sosyal medya platformu olmadığını açıklayarak, "Bu konuda çok yakın bir gelecekte ek bilgi alacağız" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN SEÇİMLERDE HİLE YAPTIĞI İDDİASINI TEKRARLIYOR



Diğer taraftan, internet sitesi Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale tarafından kurulan bir dijital hizmetler şirketi olan Campaign Nucleus tarafından yapıldı. Aynı zamanda, sitedeki birçok gönderinin, Demokrat Joe Biden’ın kazandığı geçen yılki ABD Başkanlık seçimlerinin hileli olduğu iddialarını desteklediği görülüyor.



Öte yandan, Facebook'un Gözetim Kurulu, Trump'ın platformdan kalıcı olarak yasaklanıp yasaklanmayacağına dair kararını açıklamasının ardından olumlu bir sonuç çıkarsa eski ABD Başkanı’nın Facebook'un hesabını yeniden etkinleştirmesi için yedi günü olacak. YouTube, "gerçek dünyadaki şiddet" tehdidi azaldığında Trump'ın hesabını yeniden etkinleştireceklerini belirtirken, Trump'ın 88 milyon takipçisi olduğu Twitter, onu kalıcı olarak yasakladı.

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