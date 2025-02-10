Donald Trump: Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazzelilerin geri dönüşüne izin verilmesinin hata olacağını söyledi. Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde ifadeler kullandı.



"ORADA KİMSE OLMAYACAK"



Trump, Gazze’nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu ve zengin ülkeler ile baştan inşa edileceğini belirterek, “Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar.” ifadelerini kullandı.



“Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diyen Trump, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve “Çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir.” ifadelerini kullandı.



FİLİSTİNLİLER ABD'YE KABUL EDİLECEK Mİ



Trump, zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD’ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da, “Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak.” dedi.



Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, “Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar.” diye konuştu.

TRUMP'A TEPKİ YAĞDI

Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Trump'ın sözleri üzerine "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yapmıştı.



Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "gülünç ve saçma" olarak bulduğunu açıkladı. Ebu Zuhri, “Trump'ın Gazze'yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma. Bu tür fikirler bölgedeki gerilimi ateşleyebilir.” dedi.



Suudi Arabistan ise "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek." açıklamasını yaptı.