Buckingham Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın 3-5 Haziran tarihlerinde İngiltere’ye devlet ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Portsmouth’da İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'nın 75. yılı anma törenine katılacak Trump’ın, Başbakan Theresa May ile de bir araya geleceği ifade edildi.



Trump’ın geçen temmuz ayında İngiltere'ye ve İskoçya’ya gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret geniş çapılı protestolara yol açmıştı.



Trump'ın ziyareti için 4 binden fazla polis görevlendirilirken, ziyaretin kapsayacağı kentlere yakın bölgelerde de izinler askıya alınmıştı. İngiliz polisi ziyaret sırasında silahlı birimlerini, terörle mücadele ekiplerini ve köpekli polisleri de seferber etmişti.



KRİZE DÖNÜŞEN ZİYARET



İngiltere Başbakanı May, önceki yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti.



Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.



İngiliz hükümeti bunun üzerine devlet ziyareti davetini ertelemiş, Trump bunun yerine İngiltere'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

