Donald Trump: "İspanya cezalandırılmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"BM'DE BENİ SUSTURAMADILAR"



Bir soru üzerine Güney Amerika'da birçok ülkenin ABD karşıtı bir tutumdan ABD yanlısı bir tutuma geçtiğini vurgulayan Trump, "Çok sayıda ülke bizim tarafımıza geçiyor. Brezilya lideri ile de çok iyi bir görüşmem oldu. Onunla Birleşmiş Milletler'de (BM) bir araya geldik, ben konuşmamı yapmadan hemen önce. Konuşma yapmak için sahneye çıktım ama bir konuşma metnim olmadığını fark ettim çünkü prompter cihazımı kasten kapatmışlardı. Bu yüzden konuşmayı neredeyse imkânsız hale getirdiler. Ama beni susturamadılar" dedi.

Trump, "Prompter cihazını kontrol eden adamın oraya girmesine izin vermediler, buna inanabiliyor musunuz" ifadelerini kullandı.



"İSPANYA'NIN CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR"



İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiği iddiasına ilişkin bir soruya Trump, İspanya'nın NATO dahilinde savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesiyle ilgili olarak, "Bence bu, NATO'ya karşı son derece saygısızca bir davranış. Hatta yaptıklarından dolayı ticari yaptırım uygulamayı ve onları gümrük tarifeleriyle cezalandırmayı bile düşündüm. Bunu yapabilirim. Gerçekten inanılmaz derecede saygısızca. Tüm NATO ülkeleri arasında bunu söyleyen tek ülke İspanya oldu. Ve bence bu yüzden İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor" dedi.



"ÇİN İLE HER ŞEYİN YOLUNA GİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Çin ile ilişkilere ilişkin bir soruya Trump, "Çin konusunda dikkatli olmalıyız. Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok iyi bir ilişkim var ama bazen sınanıyor. Çünkü Çin, insanları kullanmayı sever. Ama bizi kullanamazlar. Yine de Çin ile adil bir ilişkimiz var ve bence her şey yoluna girecek. Eğer gitmezse de sorun değil, yapılması gerekeni yazarız. Gelen darbeleri karşılarız" şeklinde cevap verdi.

ABD'nin aldığı birçok darbeye rağmen başarılı olduğunu savunan Trump, "Bence ülke olarak bugüne kadarki en başarılı dönemimizdeyiz. Şu anda ABD'ye yapılacak yatırım miktarı neredeyse 18 trilyon dolara ulaştı, hatta belki aştı bile. Daha önce hiçbir ülkeye, hatta Hindistan veya Çin gibi nüfusu çok daha büyük ülkelere bile bu kadar para yatırılmadı" dedi.



"PUTİN'İ ANLAMIYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile cuma günü Oval Ofis'te yapacağı görüşmenin konusuna ilişkin bir soru alan Trump, "Vladimir (Putin) ile çok iyi bir ilişkim vardı ve çok muhtemelen hala var ama çok hayal kırıklığına uğradım. Neden bu savaşı sürdürdüğünü anlamıyorum. Bu savaş onun için çok kötü oldu. Bir haftada yenmesi gereken bir savaşta dördüncü yılına girecek. Muhtemelen yaklaşık bir buçuk milyon asker kaybetti" dedi.



"RUS EKONOMİ BİR ANDA ÇÖKECEK"



Ukrayna'daki savaşın insan kaybı açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü çatışma olduğunu söyleyen Trump, "Bana sorarsanız, bu savaşı bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Şu anda Rusya'da benzin almak için uzun kuyruklar oluşmuş durumda, evet uzun kuyruklar. Bunun olacağını kim düşünebilirdi ki? Ekonomisi bir anda çökecek. Fakat onun iyi olduğunu görmek isterim. Vladimir Putin ile çok iyi bir ilişkim vardı ama bu savaşı bitirmek istemiyor ve bence bu, onları çok kötü gösteriyor" dedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in silah ve özellikle Tomahawk füzeleri talebinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.