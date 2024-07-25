Donald Trump: İsrail "halkla ilişkilerini" daha iyi yönetmeli

Amerikan Fox News'e açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Hamas'la savaşın" bir an önce sona erdirilmesi ve rehinelerin geri verilmesi çağrısında bulundu. Trump, İsrail'in “halkla ilişkilerini” daha iyi yönetmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Netanyahu'yu protesto edenleri de eleştirerek, ABD bayrağına saygısızlık edenlerin hapisle cezalandırılmasını istedi.

Donald Trump: İsrail "halkla ilişkilerini" daha iyi yönetmeli

Cumhuriyetçi başkan adayı , Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi öncesi ateşkes çağrısı yaptı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Trump, Hamas'la savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve rehinelerin geri verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in “halkla ilişkilerini” daha iyi yönetmesi gerektiğini söyledi.

Eski başkan ve yeni başkan adayı Trump, bugün Fox News'e verdiği mülakatta,  Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı protesto edenleri de eleştirdi.

ABD bayrağına saygısızlık edenlerin bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ABD Kongresi'nde dün konuşma yapan Netanyahu, Amerikalılar tarafından protesto edilmişti.

Demokrat milletvekilleri de konuşmayı boykot etti.

Netanyahu bugün ABD Başkanı ve yardımcısı Kamala Harris ile ayrı ayrı görüşme yapacak.

Yarın ise Trump'la bir araya gelecek.

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