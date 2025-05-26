Donald Trump: "Putin'in yaptıklarından memnun değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırılara işaret ederek, "Putin'in yaptıklarından memnun değilim. Bir sürü insanı öldürüyor ve Putin'e ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

"BUNDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

Rusya'nın saldırıları karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Trump, "Onu (Putin) uzun süredir tanırım. Hep iyi geçindik ancak şu an şehirlere füzeler fırlatıyor, insanları öldürüyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Konuşmaların ortasındayız ve o (Putin) Kiev ile diğer şehirlere füze atıyor. Bundan hiç memnun değilim." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

"70 FÜZE VE 300'E YAKIN İHA İLE SALDIRI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.