Donald Trump, seçimi kaybederse Venezuela'ya kaçacak

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimleri kaybetmesi halinde Venezuela'ya kaçabileceğinin sinyalini verdi.



Eski başkan, pazartesi günü Elon Musk ile yaptığı röportajda ​​korku salmaya yönelik bir öngörünün parçası olarak bu yorumu yaptı.



Trump, "Bu seçimde bir şey olursa, ki bu bir korku gösterisi olur, bir dahaki sefere Venezuela'da görüşürüz" dedi.

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"ABD'DEN ÇOK DAHA GÜVENLİ OLUR"



Siyasi protesto gösterilerinde yaklaşık 24 kişinin öldürüldüğü Venezuela'nın, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 2024'te kazanması durumunda ABD'den çok daha güvenli olacağını iddia etti.



Trump, "Venezuela'da bir toplantı ve akşam yemeği yapacağız. Çünkü olan bu, onların suç oranları düşüyor ve bizim suç oranımız tavan yapıyor" diye konuştu.



Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Venezuela'da, ülkeyi sarsan kapsamlı siyasi tutuklamalar sonucu gazeteciler, muhalifler ve çocuklar da dahil olmak üzere bin 200'den fazla kişi tutuklandı.



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"KÖTÜ İNSANLAR ABD'YE KAÇTI"



Musk'a Venezuela'nın "kötü insanlarının yaklaşık yüzde 70'inden" kurtulduğunu ve "kötü insanların hepsinin ABD'ye kaçtığını" söyleyen Trump, "Suç oranları düşüyor ve bizim suç oranımız tavan yapıyor. Ve bu çok basit. Henüz hiçbir şey görmediniz çünkü bu insanlar ülkemize geldiler. Henüz alışmaya çalışıyorlar ve politik doğruluk ve polisimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar" diye konuştu.



Trump, Venezuela'dan gelen suçluların yasadışı yollarla ABD'ye girdiğini öne sürüyor.