Donald Trump, seçimi kaybederse Venezuela'ya kaçacak

ABD seçimlerinde yeniden seçilmek için aday olan Donald Trump, seçimi kaybetmesi durumunda Venezuela'ya kaçacağını söyledi. Trump, "Bu seçimde bir şey olursa, ki bu bir korku gösterisi olur, bir dahaki sefere Venezuela'da görüşürüz" diye konuştu. Eski başkan, Demokrat aday Kamala Harris'in seçimi kazandığı senaryonun Venezuela'daki suç ortamından çok daha tehlikeli olacağını öne sürdü.

Donald Trump, seçimi kaybederse Venezuela'ya kaçacak

Eski Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı , kasım ayında yapılacak seçimleri kaybetmesi halinde 'ya kaçabileceğinin sinyalini verdi.

Eski başkan, pazartesi günü Elon Musk ile yaptığı röportajda ​​korku salmaya yönelik bir öngörünün parçası olarak bu yorumu yaptı.

Trump, "Bu seçimde bir şey olursa, ki bu bir korku gösterisi olur, bir dahaki sefere Venezuela'da görüşürüz" dedi.

Biden, Trump başkan seçilirse yemin törenine katılacak

Biden, Trump başkan seçilirse yemin törenine katılacak

Haberi Görüntüle

"'DEN ÇOK DAHA GÜVENLİ OLUR"

Siyasi protesto gösterilerinde yaklaşık 24 kişinin öldürüldüğü 'nın, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 2024'te kazanması durumunda ABD'den çok daha güvenli olacağını iddia etti.

Trump, "Venezuela'da bir toplantı ve akşam yemeği yapacağız. Çünkü olan bu, onların suç oranları düşüyor ve bizim suç oranımız tavan yapıyor" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Venezuela'da, ülkeyi sarsan kapsamlı siyasi tutuklamalar sonucu gazeteciler, muhalifler ve çocuklar da dahil olmak üzere bin 200'den fazla kişi tutuklandı.

Biden: Trump, ABD için gerçek bir tehlike

Biden: Trump, ABD için gerçek bir tehlike

Haberi Görüntüle

"KÖTÜ İNSANLAR 'YE KAÇTI"

Musk'a 'nın "kötü insanlarının yaklaşık yüzde 70'inden" kurtulduğunu ve "kötü insanların hepsinin ABD'ye kaçtığını" söyleyen Trump, "Suç oranları düşüyor ve bizim suç oranımız tavan yapıyor. Ve bu çok basit. Henüz hiçbir şey görmediniz çünkü bu insanlar ülkemize geldiler. Henüz alışmaya çalışıyorlar ve politik doğruluk ve polisimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar" diye konuştu.

Trump, Venezuela'dan gelen suçluların yasadışı yollarla ABD'ye girdiğini öne sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

Avustralya muhalefeti, Filistinli mültecilerin ülkeye girmesini istemiyor

Avustralya muhalefeti, Filistinli mültecilerin ülkeye girmesini istemiyor

Kuzey Kore, "gizli ve tarihi" bir alanı turistlere açacak

Kuzey Kore, "gizli ve tarihi" bir alanı turistlere açacak

Columbia Üniversitesi Rektörü Shafik, Gazze protestolarından aylar sonra istifa etti

Columbia Üniversitesi Rektörü Shafik, Gazze protestolarından aylar sonra istifa etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?

Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?

ABD: Doha'daki ateşkes görüşmelerine tüm müzakereciler geri dönmeli

ABD: Doha'daki ateşkes görüşmelerine tüm müzakereciler geri dönmeli

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...