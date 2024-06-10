Donald Trump stresle nasıl başa çıkıyor?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kutuplaştırıcı bir figür olmanın getirdiği stresle sadece "bunu düşünmeyerek" başa çıktığını iddia etti.



Eski ABD Başkanı, verdiği geniş kapsamlı röportajda "en özel anlarında stresle nasıl başa çıktığına" dair soruyu yanıtladı.



Trump soruyu aşamalı olarak, “Yani iki şey var. Birincisi, bunu düşünmekten hoşlanmıyorum. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bunun sana mantıklı gelip gelmediğini bilmiyorum ama stres hakkında düşünmek istemiyorum. İkincisi, muazzam bir desteğim var. Halkın desteğini aldım. Sanırım bunu yapmasaydım bu kadar kolay başa çıkamazdım" diye yanıtladı.



Eski başkan daha sonra destek ekibinin kendisine kansere neden olabileceği için belirli yiyecekleri yememesini söylediğini aktardı.



"Onlara bu konuda benimle konuşmamalarını söylüyorum" diyerek bunu stresi görmezden gelme taktiğine kanıt olarak gösterdi.



Trump daha sonra hala halkın "sessiz çoğunluğunun" desteğine sahip olduğunu iddia etti.



Röportaj, milyonlarca göçmene dair komplo teorilerini muhakeme etmeden ele aldığı için sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı.