Donald Trump: Zelenski dönmek istiyor ama bunu yapamam

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Trump, görüşmenin iyi geçmediğini belirterek "Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz." dedi.



Trump, Zelenski'nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Ben acil barış istiyorum. Devlet Başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor." yorumunu yaptı.



Zelenski'nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmediğini savunan Trump, şöyle konuştu:



"Zelenski hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem. Derhal ateşkes yapmalılar. Ateşkes hemen gerçekleşebilir. Eğer savaşı sona erdirmek istiyorsanız, belli bir süreyi kapsayacak bir anlaşma imzalarsınız. Bu zaman alır. Ben hemen bitmesini istiyorum. Birdenbire büyük adam oldu. Çünkü ABD onun yanında. Ya biz bitireceğiz ya da savaşmasına izin vereceğiz. Eğer savaşırsa, bu hiç de hoş olmayacak çünkü biz olmadan kazanamaz."

ZELENSKİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise tartışmadan sonra Fox News kanalına verdiği röportajda "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

Zelenski, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki bir soruya özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

ABD'de bulunan Zelenski, ABD Başkanı Trump ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" belirterek, "Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenski, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerinin altını çizdi.



"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenski, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.



"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullanan Zelenski, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır." yanıtını verdi.