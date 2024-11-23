Donald Trump'a darbe finansmanı suçlaması

Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales, Cochabamba kentinde destekçileriyle bir araya geldi. ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Morales, kendisine karşı yapılan 2019 darbesini Trump'ın finanse ettiğini öne sürerek, "Donald Trump, 2019 darbesinin lideridir. (Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi kastederek) Arce, darbe liderini tebrik ediyor, bunu anlamıyorum" dedi.



Latin Amerika'daki hiçbir solcunun ABD hükümetini savunmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Morales, Arce'nin kendi iktidarını güvence altına almak için ABD'ye bel bağladığını söyledi.



Morales ayrıca halkın kendisini yeniden devlet başkanı olarak görmek istediğini belirterek, Çokuluslu Anayasa Mahkemesinin (TCP) kendisinin adaylığını engelleyen kararını yasal bulmadığını ifade etti.



"TARİHİN EN SİNSİ DARBESİ"



Bolivya'da, 20 Ekim 2019'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.



Muhalefetin baskısı ve ordunun da isteğiyle Morales devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.



Evo Morales, çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda yönetimden uzaklaştırılmasında ABD'nin parmağı olduğunu belirtmişti.



Morales, 13 Kasım 2019'da AA'ya verdiği röportajda "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı" demişti.

