Donald Trump'ın biyografi filmi seçimden önce vizyona girecek

Yönetmen Ali Abbasi'nin tartışmalı biyografi filmi The Apprentice, seçim öncesi vizyona girmeyi garantiledi. Sebastian Stan'in genç Trump'ı, Succession'dan Jeremy Strong'un ise akıl hocası, avukatı ve siyasi iş bitiricisi Roy Cohn'u canlandırdığı film bir "başlangıç hikayesi" olarak niteleniyor. Yönetmen Abbasi, filmin yakında vizyona gireceğini ima ederek, "Filmimize yardımcı olacağını umduğumuz, ABD seçimleri adında bir tanıtım etkinliğimiz var" demişti. Biyografik film, Trump'ın uyuşturucu kullanması ve estetik operasyonlar geçirmesi gibi sahneler içeriyor.

Donald Trump'ın biyografi filmi seçimden önce vizyona girecek
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Yönetmen Ali Abbasi'nin tartışmalı biyografisi The Apprentice, başlangıçta alıcı bulmakta zorlandıktan aylar sonra seçim öncesi vizyona girmeyi garantiledi.

Genç Trump'ı Sebastian Stan, onun akıl hocası, avukatı ve siyasi danışmanı Roy Cohn'u ise Succession dizisinden Jeremy Strong canlandırıyor. 80'lerde geçen film, bir "başlangıç ​​hikayesi" olarak tanımlanıyor.

VİZYON TARİHİ 11 EKİM

The Hollywood Reporter'a göre film, Tom Ortenberg'in Briarcliff Entertainment şirketi tarafından satın alındı ​​ve 11 Ekim'de 'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Filmin ayrıca 2025 Oscar Ödülleri'nde adaylık için de destek alması bekleniyor.

Bu haber, filmin mayısta Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerinin ardından ABD'de bir dağıtımcı ya da yayın anlaşması bulmakta zorlanmasından birkaç ay sonra geldi.

O dönemde filmin yapımcılarının, Trump'ın kasımda yeniden başkan seçilmesi halinde oluşacak tepkilerden korktukları için stüdyoların ve dağıtımcıların projeye dahil olmakta temkinli davrandıklarına inandığı öne sürülmüştü.

TRUMP'I KÖTÜ GÖSTERECEK SAHNELERİ VAR

Biyografik film, Trump'ın uyuşturucu kullanması ve estetik operasyonlar geçirmesi gibi onu kötü gösteren sahneler içeriyor.

Film ayrıca, Trump'ın 1989'da boşanma davasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı ilk eşi Ivana'ya tecavüz ettiğini gösteriyor.

Filmin Cannes'da gösterilmesinden birkaç gün sonra Trump'ın kampanyası bir ihtarname göndererek yapımcılara dağıtım anlaşması yapmamaları uyarısında bulunmuştu.

"ADİL VE DENGELİ BİR PORTRE"

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, The Independent'a yaptığı açıklamada, "Bu sahte film yapımcılarının bariz bir şekilde yanlış olan iddialarını ele almak için dava açtık" demişti.

Yapımcılar Trump kampanyasının iddialarına karşılık vererek Variety'ye "film eski başkanın adil ve dengeli bir portresi. Herkesin filmi görüp öyle karar vermesini istiyoruz" diye konuşmuştu.

Filmin Cannes'daki basın toplantısı sırasında Abbasi, filmin yakında vizyona gireceğini ima ederek, "Filmimize yardımcı olacağını umduğumuz, ABD seçimleri adında bir tanıtım etkinliğimiz var" ifadeleriyle şaka yapmıştı.

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