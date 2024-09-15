"Donald Trump'ın çevresinde silah ateşlendi" iddiası

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump'ın seçim kampanya sözcüsü, "Donald Trump'ın çevresinde silah ateşlendi, Trump güvende." açıklaması yaptı. ABD medyası ise golf klübü dışında iki kişinin  birbirine ateş ettiğini tehlike oluşmadığını belirtti.

"Donald Trump'ın çevresinde silah ateşlendi" iddiası

madyasında yer alan habere göre, golf kulübü dışında iki kişi birbirine ateş etti, tehlike oluşmadı. 'ın seçim kampanyası sözcüsü, Trump'ın güvende olduğunu açıkladı.

Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump, olay yerinden çıkarılırken gizli Servis, saldırganın miting alanı dışından ateş edilirek öldürüldüğünü açıklamıştı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı “ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç” sözleriyle değerlendirmiş ve güvenlik güçlerine teşekkür etmişti.

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