"Donald Trump'ın çevresinde silah ateşlendi" iddiası

ABD madyasında yer alan habere göre, golf kulübü dışında iki kişi birbirine ateş etti, tehlike oluşmadı. Donald Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü, Trump'ın güvende olduğunu açıkladı.

Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump, olay yerinden çıkarılırken gizli Servis, saldırganın miting alanı dışından ateş edilirek öldürüldüğünü açıklamıştı.



Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı “ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç” sözleriyle değerlendirmiş ve güvenlik güçlerine teşekkür etmişti.

