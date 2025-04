Donald Trump’ın çocukluk evini kediler istila etti

ABD Başkanı Donald Trump, dört yaşına kadar New York, Queens'teki Jamaica Estates semtinde yaşamıştı. Ancak, Trump’ın daha önce de 2017 yılında 2.14 milyon dolara satılan evi, bu kez bu miktarın çok altında bir bedele, 828.445 dolara satıldı.



Avukat ve Çinli emlakçı Michael X. Tang’a göre, ev bir önceki satışından sonra boş kaldı ve sokak kedilerinin istilasına uğradı.



Son zamanlarda yapılan bir ziyaret sırasında kaydedilen görüntüler, evin ön kapısının açık olduğunu ve duvar kağıtlarının soyulmuş olduğunu gösterdi. Ev ve bahçesinde biriken atıkları temizleyen ekipten bir işçi de, komşulardan birine evin yeni sahibinin “ev alıp satmayı seven biri” olduğunu söyledi.



New York Post, satış hakkında bilgisi olan bir kaynağa atıfla, satıcının "sadece paraya ihtiyacı olduğunu" yazdı.



İki katlı ev, Trump’ın babası, emlakçı Fred C. Trump tarafından 1940 yılında inşa edilmişti.



Komşulardan bir diğer ise, evle ilgili "Güzel bir ev, terk edildi ve kimse ona bakmadı. Hiç kimse yaşamıyordu ve kullanılmıyordu” ifadelerini kullandı.