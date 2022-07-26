Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, anı kitabında tiroid kanserine yakalandığını açıkladı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ile evli olan ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Jared Kushner, gelecek ay yayınlanacak anı kitabında kendisine tiroid kanseri teşhisi konulduğunu yazdı.



Reuters tarafından görülen kitaba göre Kushner, Beyaz Saray doktoru Sean Conley'nin onu kenara çektiğini ve Walter Reed Tıp Merkezi'nden aldığı test sonuçlarının onun kanser olduğunu gösterdiğini aktardı.



Kushner, o yıl Şükran Günü'nden hemen önce ameliyat oldu ve kanser teşhisini gizli tutmayı başardı.

"TRUMP BİLİYORDU"



Bununla birlikte Reuters, Trump'ın Kushner'ın haberi olmadan, onun kanser teşhisinin farkında olduğunu bildirdi. Buna göre Kushner, kitabında, "Ameliyattan bir gün önce Trump beni Oval Ofis'e çağırdı ve ekibine kapıyı kapatmasını işaret etti. Bana, ameliyat için gergin misin?' diye sordu” diye yazdı.



Donald Trump'ın Kushner'ın tiroid kanseri olduğunun bildiği belirtildi.

Ardından Kushner, Trump'ın hastalığını nereden bildiğini sordu ve şu yanıtı verdi:



"Ben başkanım. Her şeyi biliyorum. Bunu gizli tutmak istemeni anlıyorum. Ben de böyle şeyleri kendime saklamayı seviyorum. İyi olacaksın. İşle ilgili hiçbir şey için endişelenme. Burada her şeyi ele aldık.”



Diğer taraftan Kushner, kitabında Çin ile ticaret anlaşması sırasında, gergin müzakereler sırasında gelen ameliyat sırasında tiroidinin önemli bir kısmının çıkarıldığını aktardı.

23 AĞUSTOS'TA YAYINLANACAK



Kushner, 2020'de İsrail ile birkaç Arap ülkesi arasında ABD'nin aracılık ettiği bir normalleşme anlaşmasının baş müzakerecisiydi. Şu anda küresel yatırım şirketi Affinity Partners'ı yönetiyor ve şimdilik siyasetten uzaklaştı.



Kushner’ın "Breaking History: A White House Memoir" adlı anı kitabı 23 Ağustos’ta yayınlanacak.