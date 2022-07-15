Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump yaşamını yitirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump 73 yaşında hayatını kaybetti. Ivana Trump'ın vefatını sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyuran Donald Trump, eski eşi için, "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı" ifadelerini kullandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 15.07.2022 - 00:04

Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump yaşamını yitirdi

Eski ABD Başkanı , ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump'ın, New York'taki evinde 73 yaşında vefat ettiği haberini paylaştı.

Eski eşinin vefatını kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla duyuran Trump, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten çok üzgünüm" dedi.

Trump paylaşımında "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer verdi.

Çekya doğumlu Ivana, 1977'de New York'ta dönemin en ünlü emlak yatırımcılarından Donald Trump'la evlenmişti.

2016'da Donald Trump'ın ABD başkanlığı adaylığını destekleyen Ivana Trump, 2017'de annelikle ilgili “Raising Trump” adlı kitabı kaleme almıştı.

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