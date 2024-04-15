Donald Trump'ın "sus payı" davası bugün başlıyor

"SİYASİ CADI AVI"



Savcılar, Trump’ın "sus payı" ödemesini federal seçim yasasının ihlali olarak görüyor.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump ise davayı "siyasi cadı avı" olarak nitelendiriyor.



Trump'ın eski Başkan olması nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebi de mahkeme tarafından reddedilmişti.



Biden ile Trump'a canlı yayın çağrısı Haberi Görüntüle DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR



Donald Trump'ın yargılama sonucu hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.



ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere aday olan Trump, bu tarihi dava nedeniyle seçimden önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir. NTV’yi sosyal medyadan takip edin