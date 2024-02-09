Dondurucu arızası 30 yıllık lösemi çalışmalarını yok etti

İsveç'in Stokholm şehrinde bulunun Karolinska Institutet'te (KI) -190 derece sıcaklıkta sıvı nitrojenle soğutulan tanklarda saklanan numuneler dondurucularda yaşanan arıza nedeniyle yok oldu.



Enstitü, fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülünün kazananını seçmekle görevli Nobel Meclisi'ne ev sahipliği yapıyor.



Enstitünün Noel tatili olan 22 ve 23 Aralık tarihleri ​​arasında 16 kriyojenik tanka sıvı nitrojen tedarikinde kesinti yaşandı.



Tanklar ilave sıvı nitrojen olmadan dört gün boyunca dayanabilirken, beş gün boyunca nitrojensiz kaldılar ve bu da numunelerin tahrip olmasına yol açtı.



Enstitünün güney kampüsü dekanı Matti Sällberg, "Olay muhtemelen İsveç'te hayal edilebilecek en kötü zamanda, Noel Arifesinden sadece bir gün önce meydana geldi." dedi.

Lösemi hakkında önemli keşif: İkincil bir enfeksiyon olmadan ortaya çıkmıyor Haberi Görüntüle ÖRNEKLERİN TAHMİNİ DEĞERİ 37 MİLYON STERLİN



Bazı medya kuruluşları, kaybedilen numunelerin tahmini değerinin yaklaşık 500 milyon kron yani 37 milyon sterlin olduğunu bildirdi.



Sällberg, kaybedilen örneklerin değerine ilişkin resmi bir tahminin yapılmadığını ancak tutarın milyonlarla ifade edilebileceğini söyledi.



Açıklamaya göre arızadan en kötü etkilenen numuneler lösemi araştırmalarını içeren örnekler. Arıza sonucunda 30 yılı aşkın süredir hastalardan toplanan örneklerin tamamen yok olduğu kaydedildi.



Üniversitede iç soruşturma başlatılırken, herhangi bir sabotaj belirtisi olmamasına rağmen olay polise de bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin