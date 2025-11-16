Dondurulan Rus varlıkları için "ağır misilleme" uyarısı

Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonchar, Brüksel merkezli Euroclear bankasında tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının "ağır misillemeye" yol açacağı uyarısında bulundu.

Fransızca yayın yapan La Libre medya kuruluşuna konuşan Gonchar, Rusya ile Belçika ilişkilerindeki en sorunlu hususlardan birinin dondurulmuş varlıklar olduğunu ifade etti. Bu varlıklara el konulmasının uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve sözleşmeler uyarınca verilen taahhütleri ihlâl edeceğini dile getirdi.

"Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması ağır misillemeye yol açar." uyarısında bulunan Büyükelçi Gonchar, bu varlıkların kullanılmasının ya da bunlara el konulmasının, aynı zamanda Avrupa ve özellikle Belçika'nın mali itibarına çok büyük zarar vereceğini ifade etti.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR KRİZİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıklamıştı.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika’nın sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyor.