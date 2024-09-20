Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna'ya gidiyor: AB'den 35 milyar euro açıklaması

Kiev'de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Von der Leyen AB'nin, Kiev'e Rusya'nın dondurulmuş mal varlığıyla desteklenen 35 milyar euro kredi vermeyi planladığını duyurdu.

Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna'ya gidiyor: AB'den 35 milyar euro açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna'nın 'ya karşı savaşta “zafer planının” bu yıl müttefikler tarafından hızlı kararlar alınmasına bağlı olduğunu söyledi.

Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma, enerji ve yerli silah alımları için önerilen milyarlarca dolarlık (AB) kredisini kullanmayı planladığını da belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zafer planındaki önemine dikkat çekerek iki liderin bir araya geldiklerinde bu konuyu ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Ukraynalı lider, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Biden ve yardımcısı Kamala Harris ile görüşecek.

Toplantıda Von der Leyen ise AB'nin, Ukrayna'ya, Rusya'nın dondurulmuş mal varlığıyla desteklenen 35 milyar euro kredi vermeyi planladığını açıkladı.

Moskova'nın bu açıklamaya ne yanıt vereceği merak ediliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

DÜNYA HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Çocuklar neden yemek seçiyor?

Uzmanlar açıkladı: Çocuklar neden yemek seçiyor?

Harris: Biri evime izinsiz girerse vurulur

Harris: Biri evime izinsiz girerse vurulur

Maymun çiçeği Afrika'da kontrolden çıktı

Maymun çiçeği Afrika'da kontrolden çıktı

İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısı düzenleyecek mi?

İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısı düzenleyecek mi?

ABD umudunu kesti: "Biden döneminde ateşkes yok"

ABD umudunu kesti: "Biden döneminde ateşkes yok"

Gizli Servis'ten Musk soruşturması: Suikast paylaşımında bulundu!

Gizli Servis'ten Musk soruşturması: Suikast paylaşımında bulundu!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...