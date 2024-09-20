Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna'ya gidiyor: AB'den 35 milyar euro açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta “zafer planının” bu yıl müttefikler tarafından hızlı kararlar alınmasına bağlı olduğunu söyledi.

Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma, enerji ve yerli silah alımları için önerilen milyarlarca dolarlık Avrupa Birliği (AB) kredisini kullanmayı planladığını da belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zafer planındaki önemine dikkat çekerek iki liderin bir araya geldiklerinde bu konuyu ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Ukraynalı lider, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Biden ve yardımcısı Kamala Harris ile görüşecek.



Toplantıda Von der Leyen ise AB'nin, Ukrayna'ya, Rusya'nın dondurulmuş mal varlığıyla desteklenen 35 milyar euro kredi vermeyi planladığını açıkladı.



Moskova'nın bu açıklamaya ne yanıt vereceği merak ediliyor.