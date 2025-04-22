Dönen salıncak reklam direklerine çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir festival alanında dönen salıncağın reklam direklerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Bayreuth kentinde düzenlenen bahar festivalinde kaza yaşandı.

Dün yerel saatle 18.00 sıralarında tüm koktukların dolu olduğu dönen salıncakta teknik bir arıza meydana geldi.

Salıncakların hızının yere indirilirken yavaşlamaması nedeniyle koltuklar reklam direklerine çarptı. Olayda 10-32 yaşları arasındaki 3 kişi orta, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili savcılığının talebi üzerine, teknik bir uzmanın gözetiminde inceleme başlatıldı.