Döner krizi kapıda

Almanya'nın en popüler yiyeceklerinden dönerin artık her yerde bulunmamasından endişe edilmeye başladı.



Ülkenin en büyük döner üreticilerinden BİRTAT'ta işçiler ücret anlaşmazlığı nedeniyle uyarı grevlerine gidiyordu. Son olarak 5 gün boyunca işi tamamen bıraktılar.



İşçiler maaşlarında 375 euro zam talep ediyor.



TÜRKLER DE BULUNUYOR



Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler ayrıca sendikanın desteğiyle toplu sözleşme imzalamayı istiyor.



Greve giden işçiler sokağa çıkıp gösteriler de düzenliyor.



BİRTAT, Almanya çapında binlerce döner dükkanına dana, tavuk, sığır etinden üretilmiş dondurulmuş döner sağlıyor. Bu sayede ayda 13 milyon tüketiciye ulaşıldığı tahmin ediliyor.



FİYATLAR ARTTI



İşçilerin grev sürelerini uzatmasının ülkede döner fiyatlarını artırmasından hatta dönerin artık yaygın şekilde bulunamamasından endişe ediliyor.



Bir porsiyon Dönerin fiyatının 10 euro'ya çıkabileceği belirtiliyor.

