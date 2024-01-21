Donetsk kentine saldırı düzenlendi: 13 kişi hayatını kaybetti

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.



Saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Puşilin, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü kaydetti.



Saldırının, top atışı olabileceği ileri sürüldü.



Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.



RUS TOPRAKLARINA SALDIRI GİRİŞİMİ



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus topraklarındaki unsurlara, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.



Açıklamada, Rusya'nın Smolensk bölgesinde 4, Tula bölgesinde de 1 İHA'nın vurulduğu ifade edildi.

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