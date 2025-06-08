Donetsk'in batı sınırına ulaşan Rus ordusu taarruza hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’ta Rus ordusunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.



Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk’teki Zarya yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.



Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90. Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



64 İHA'YI DÜŞÜRDÜLER

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'ya ait 64 insansız hava aracını (İHA) dün akşamdan bu sabaha kadar Moskova dahil, çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını bildirdi.



Dün yerel saatle 23.00’ten bugün 07.00’ye kadar 61, 09.00'dan 09.30'a kadar da 3 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Bryansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oryol, Kursk bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.



Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkedeki birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını ifade etti.

