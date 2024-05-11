Donetsk'te restorana saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Ukrayna'nın kuzeyindeki Donetsk bölgesinin Rusya destekli yönetimi, bir restorana düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Donetsk'te restorana saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

'nın doğusundaki Donetsk bölgesine yönelik saldırıda 3 kişi öldü.

Bölgenin destekli yönetiminin başkanı Telegram'da yaptığı açıklamada, bugün  Donetsk'te bir restorana düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Denis Pushilin, “Donetsk'in Kirov bölgesindeki Paradise restoranına yapılan doğrudan saldırı sonucunda üç sivil öldü: Restoranda çalışan bir kadın ve iki müşteri. Şu anda 8 yaralı olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.

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