Dönme dolapta mahsur kaldılar, 9 saatlik operasyonla kurtuldular

Japonya’nın Osaka eyaletinde etkili olan olumsuz hava şartları, Suita şehrindeki bir alışveriş merkezinde yer alan dönme dolapta korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ülkenin en yüksek dönme dolabı olarak bilinen 123 metre yüksekliğindeki "Osaka Wheel" adlı dönme dolapta yıldırım düşmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi.

Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi kabinlerde mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.