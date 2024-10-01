Dört ay boyunca mahsur kaldı! Yolcu gemisi İrlanda'dan ayrılamıyor

Villa Vie Odyssey dünya turu, odalarını ayırtan birçok yolcu için unutulmaz bir tatil olacaktı.

Belfast'ta dört ay mahsur kalan lüks yolcu gemisi, pazartesi günü sonunda dünyayı dolaşmaya devam edeceklerini düşünen 125 yolcusuyla birlikte limandan ayrıldı.



Ancak İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Ville Vie Odyssey, geminin son evrak işlerini tamamlamak üzere limana dönmek zorunda kaldı.



Mayıs ayında başlayan beklenmedik onarım işleri, geminin limanda kalmasına ve çoğunluğu ABD'li olan yolcularını dört ay boyunca İrlanda'da mahsur kalmasına neden oldu.

GEMİDE TANIŞIP NİŞANLANDILAR



Yolcular, Airbnb'de kiralık evlerde kaldı, Avrupa'yı kendi başlarına keşfetti veya gemi sahiplerinin nezaketi sayesinde Kanarya Adaları'nda tatil yaparak dört aylık sürenin tadını çıkardı.

Kanada'nın Vancouver kentinden Gian Perroni ile ABD'nin Colorado kentinden Angela Harsanyi, gemi yolculuğunun başlamasını beklerken tanışıp nişanlandılar.



Evrak işleri hallolduktan sonra geminin bu gece yola çıkaması bekleniyor.

