Dört büyük sendika duyurdu: Demiryolu işçileri süresiz greve gidiyor

Fransız demiryolu şirketi SNCF bünyesindeki dört ana sendika, grev kararı aldı.

CGT, UNSA, SUD Rail ve CFDT sendikalarından yapılan açıklamada, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası şirketi yapılandırma kararına karşı 11 Aralık itibarıyla süresiz iş bırakacağı duyuruldu.



Sendikalar SNCF yönetimiyle 5 Kasım'da yaptıkları toplantıda taleplerine somut bir yanıt alamadı.



Sendikalar, hükümetin SCNF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'i yeniden yapılandırma planına ve tren seferlerinin özelleştirilmesine karşı 21 Kasım'da iş bırakma çağrısında bulundu.

Yine aynı gerekçelerle 11 Aralık'ta yerel saat ile 19.00'dan itibaren süresiz grev kararı alındı.



AB Komisyonu, AB yasaları ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar euro'sunun iadesini kararlaştırmıştı.



Hükümet, şirketin bu miktarı ödemek zorunda kalmaması için birimi yeniden yapılandırma planını başlatmıştı.

