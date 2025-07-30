Dört kıta ve 10 ülkede tsunami alarmı: "Tehlike 24 saat sürecek"
Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından en az on ülke tsunami alarmına geçti. Kamçatka kıyılarına sadece 15 dakikada ulaşan dev dalgalar, önümüzdeki saatler içinde onlarca ülkeyi daha tehdit edebilir.
Rusya'nın doğusunda meydana gelen şiddetli depremin ardından şu ana kadar en az on ülke tsunami uyarısı yayınladı. Bu ülkeler arasında Rusya, ABD, Kanada, Japonya, Çin, Meksika, Peru ve Ekvador yer alıyor.
Sismolog Björn Lund’a göre, hasarın ne kadar büyük olduğunu öğrenmek saatler sürebilir.
Lund, “Bu tür dalgalar deniz üzerinde ilerlerken çok az zayıflar, bu yüzden durumu son derece ciddiye almak gerekiyor” diye konuştu.
Depremden sonraki 24 saat içinde can kaybı riskinin büyük olduğu vurgulanıyor.
TSUNAMİ DALGALARI 15 DAKİKADA ULAŞTI
Rusya’nın Kamçatka bölgesine tsunami depremin ardından sadece 15 dakika içinde ulaştı. Bu da birçok insanın muhtemelen güvenli bir yere sığınacak zaman bulamadığı anlamına geliyor.
Ancak Latin Amerika ülkeleri için durum daha avantajlı, çünkü tsunami onlara ulaşmadan önce yaklaşık on iki saatlik bir süre olabilir.
Uzmanlar tsunami uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.
Depremin büyüklüğü 8,8 olarak ölçüldü. Bu, 2011’den bu yana kaydedilen en güçlü sarsıntı olabilir.
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