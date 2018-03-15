Dört ülkeden Rusya'ya karşı ortak açıklama

İnglitere ile Rusya arasındaki casus krizi büyüyor. Eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de kimyasal saldırıya uğramasına ilişkin dört ülkeden ortak açıklama geldi.



ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri saldırıdan Moskova'yı sorumlu tuttu ve kınadı.



Dört ülkenin ortak yazılı açıklamasında, askeri tipte sinir gazı kullanımının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da ilk kez kullanıldığına dikkat çekildi. Bunun İngiltere'nin egemenliğine bir saldırı olduğuna vurgu yapıldı.



Açıklamada, "Bu saldırı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ve uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi.



Dört ülke Rusya'ya, Noviçok sinir gazı programının tamamını "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü"ne bildirmesi çağrısında bulundu.



Moskova, Londra'nın iddialarını reddederken İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. Bir gün sonra Loskova'dan misilleme tehdidi geldi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomatların sınırdışı edilmesine yanıtın kısa sürede verileceğini söyledi. Ancak önce İngiliz yetkililerle görüşeceklerini belirtti.



Diplomasi cephesinde gerginlik sürerken İngiltere Başbakanı Theresa May saldırının gerçekleştiği Salisbury kentine gitti.



Başbakan May, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya'nın bilinçleri kapalı halde bulundukları bank da dahil olmak üzere kentte pek çok noktayı ziyaret etti.



İngiltere Başbakanı acil durum ve sağlık görevlilerine teşekkür etmek ve halkın güvenlik kaygılarını gidermek için kentte bulunduğunu söyledi.

