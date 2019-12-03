Dörtlü Suriye Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye katıldı.

LONDRA'DAKİ DÖRTLÜ ZİRVEDEN KARELER / FOTO GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

TSİ 19.30’da zirvenin sona ermesinin ardından Başbakanlık Ofisi’nden Almanya Başbakanı Merkel sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ayrıldı.

ERDOĞAN: ZİRVE GAYET İYİ GEÇTİ

Zirveden ayrılırken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.

İNGİLTERE: SİVİLLERE SALDIRILARIN DURDURULMASI İÇİN UZLAŞILDI

İngiltere'den yapılan açıklamada, "İdlib dahil Suriye'deki tüm sivillere yönelik saldırıların durdurulması için uzlaşıldı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda uzlaşıldı. Terörün her türüyle mücadele edilmeli." denildi.

MERKEL: YAPICI VE FAYDALI ZİRVE

Zirvede ana gündem maddesi olarak Suriye'deki durumun ele alındığını kaydeden Merkel, "Burada DAEŞ'e karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Merkel, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in siyasi süreç için yaptığı çabaları aktif şekilde desteklemek istediklerini kaydetti.



Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'nin Rusya ile güvenliği garanti altına aldığı bölgeye gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti.



Zirvede Libya konusunun da el alındığını dile getiren Merkel, "Bu konuda Berlin süreci takdir edildi. Bu formatta çalışmaya devam edilmesi lazım ve Libya'da hızlı şekilde ateşkese ihtiyacımız var. Şimdi teknik düzeyde, daha sonra gelecek yılın şubat ayında bu formatta birlikte çalışmak için tekrar buluşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Merkel, zirve hakkında da "İyi ve yararlı görüşme yaptık. Bu görüşme uzun bir istişare sürecinin başlangıcı olabilir. Bunun için bugün zaman çok kısaydı." değerlendirmesinde bulundu.

MACRON: TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKE, SAYGI DUYUYORUM

Zirve sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Türkiye büyük ülke, dinamik entelektüel ve kültürel yaşamı var, saygı duyuyorum" dedi.

Macron, Suriye krizinin sona ermesi için çalışmaların sürmesi gerektiği konusunda liderler arasında bir fikir birliği olduğunun altını çizdi.

Dörtlü Zirve’nin ardından Başbakanlık Ofisi’nden son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıldı. Zirvede Suriye’nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.