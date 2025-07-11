Dostluk güçleniyor: Önce asker takviyesi, sonra üst düzey ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu hafta sonu Kuzey Kore’yi ziyaret etmesi bekleniyor.



Bu ziyaret, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin derinleştiğinin bir işareti olarak görülüyor. Çünkü Kuzey Kore, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına giderek daha fazla dahil oluyor.

11-13 TEMMUZ ARASINDA ZİYARET



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın Rusya’nın devlet haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamaya göre, Lavrov 11-13 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.



Bu ziyaret, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki stratejik diyaloğun ikinci turu kapsamında gerçekleştirilecek.



Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA da Lavrov’un Pyongyang Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

30 BİN ASKER DAHA YOLDA

Lavrov’un ziyareti, Rusya-Kuzey Kore ilişkileri açısından kritik bir döneme denk geliyor.

Ukrayna istihbaratına göre Pyongyang, geçtiğimiz yıl Rusya'ya gönderdiği tahmini 11 bin askere ek olarak 25 bin ila 30 bin asker daha göndermeye hazırlanıyor.

KİM JONG UN İLE GÖRÜŞEBİLİR

Lavrov’un Kuzey Kore ziyareti sırasında, Kasım 2024’te Moskova’daki ilk stratejik görüşmelere katılan Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui ile bir araya gelmesi bekleniyor.

TASS’a göre Lavrov o görüşmelerde, Kuzey Kore’nin ordu ve istihbarat servisleriyle “çok yakın temaslar” içinde olduklarını söylemişti.

Lavrov’un bu ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de görüşmesi muhtemel.

ABD İLE ARTAN GERİLİM

Ziyaret ayrıca ABD’nin Rusya’ya yönelik giderek artan öfkesinin ortasında gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevkidaşı Vladimir Putin’i barış görüşmelerinde “saçmalamakla” suçladı ve Ukrayna’ya daha fazla destek sözü verdi.

Bu ziyaret, yalnızca Ukrayna’daki savaşı değil, Asya’daki güvenlik dengelerini de yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olan Kuzey Kore-Rusya ittifakını daha da güçlendirebilir.