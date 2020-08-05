Dr. Fauci: Vakalardaki en ufak bir artış bile normale dönüşü durdurmalı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ABD genelinde artmaya devam ediyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, durumun Covid-19 vakalarının kontrol dışı yükseldiğine işaret ettiğini belirterek ülkedeki karar mercilerini uyardu.

"YENİ DALGAYI TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ"



Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nin (JAMA) genel yayın yönetmeni Dr Howard Bauchner’a bir röportaj veren Fauci, “Vaka sayısındaki artış ikinci dalga için gerçek bir potansiyeli gösteriyor. Güney bölgedeki eyaletlerde günde 60-70 bin vakanın ortaya çıktığını görüyorsunuz. Herhangi bir bölgeye baktığınızda yeni dalgayı erkenden tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte, Dr. Fauci, söz konusu artışın yüzde 1 ile 1 buçuk arasında ufak bir artış da olabileceğini ancak bunun gözardı edilmemesini sözlerine ekledi.



“Salgın yavaşlayacak gibi görünmüyor. Vaka ve ölü sayıları yükselmeye devam ediyor. Elimizdeki verilerden yola çıkarak salgının gidişatını tahmin edebiliriz. Pozitif testlerin yüzdesinin arttığını gördüğümüzde bunu değrlendirmemiz lazım. Buradaki kritik nokta, salgın ile ilgli hangi noktada olduğumuza bakmak. Vaka yüzdesindeki en ufak bir artış bile normalleşme adımlarını durdurabilmeli.”



"KARANTİNA ŞU ANDA GEREKLİ DEĞİL"

Fauci’nin sözleri pandeminin merkez üddü olmayı sürdüren ABD’de vaka sayısının 4,7 milyona yaklaşması ve ölü sayısının 155 bini geçmesinin ardından geldi. Ancak Fauci, normalleşmeyi durdurmanın yeniden karantina ilan etmek ya da okul ve işyerlerini kapatmak olmadığını söyledi:



“Geri dönmek zorunda olduğumuzu sanmıyorum, karantina uygulaması şu aşamada şart değil. Ancak, deneyimlerimizden bildiğimiz beş ya da altı temel olayın yeniden ortaya çıkmasının önüne geçmeliyiz. Bunlardan, 'tutarlı' uygun maske takarak, kalabalıktan kaçınarak, sosyal mesafeye dikkat ederek, insanların toplandığı yerlerden ve barlardan kaçınarak ve el yıkyarak kaçınabilirsiniz. Ancak, normalleşma adımları Covid-19’a karşı olan tedbirlerin uygulanamayacağı bir düzeyde gerçekleştirilmemeli.”

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