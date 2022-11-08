Drogba'dan Müslüman olduğu haberlerine ilişkin açıklama

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba'nın müslüman olduğuna dair çıkan haberlere yıldız futbolcudan açıklama geldi.

Drogba'dan Müslüman olduğu haberlerine ilişkin açıklama

Fildişi Sahilli yıldızı 'nın müslüman olduğuna dair sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gündem oldu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında "İyi Niyet Elçisi" seçilen Drogba'nın, sosyal medyada dua ederken çekilmiş fotoğrafları sonrası; "Drogba İslam'ı seçti", "Drogba oldu" paylaşımları yapıldı. Hızla yayılan paylaşımların ardından yıldız futbolcu Twitter hesabından yazı paylaşarak konuya açıklık getirdi.

Drogba'dan Müslüman olduğu haberlerine ilişkin açıklama - 1

44 yaşındaki yıldız, "Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar" ifadelerini kullandı.

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