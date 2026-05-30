Dron krizi. Putin Romanya faturasını Ukrayna'ya kesti

Romanya'nın güneydoğusundaki bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ile NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , "İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken" dedi. Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna dronu olabileceğini söyleyen Putin, konu hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri, geçmişteki benzer olayları hatırlattı. "Daha önce Polonya ve Finlandiya’da da ilk tepki 'Ruslar geliyor' olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA’ların Ukrayna’ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

ROMANYA CUMHURBAŞKANI YUHALANDI

Putin’in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan olay yerini ziyaret etti. Dronun önlememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı, Romanya liderine tepki gösterdi.

Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. "Enkaz parçalarında yer alan seri numarası, dronun şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galați kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay, Ukrayna savaşında Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk dron olarak kayıtlara geçti.

Olay, iki ülke arasında diplomatik krize de yol açtı. Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Rusya’nın güneydoğudaki Köstence kentindeki konsolosunun “persona non grata” ilan edildiğini ve konsolosluğun kapatılacağını açıkladı. Romanya Dışişleri Bakanlığı ise olayın ardından Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.