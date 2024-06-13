DSÖ açıkladı: Hindistan'da insana bulaşan kuş gribi vakası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da son beş yıl içinde kuş gribiyle enfekte olan ilk insan vakasının görüldüğünü bildirdi.



DSÖ, yaptığı açıklamada Batı Bengal eyaletindeki bir çocukta kuş gribi H9N2 virüsünün "nadir" enfeksiyonunun tespit edildiğini söyledi.



Bu Hindistan'ın bildirdiği kuş gribi bulaşmış ikinci insan vakası. İlki 2019'da görülmüştü.

ÜÇ AY YOĞUN BAKIMDA KALDI



Batı Bengal'deki çocuk, şubat ayında ciddi solunum sorunları, yüksek ateş ve karın ağrısı nedeniyle yerel bir hastanenin pediatrik yoğun bakım ünitesine kaldırıldı ve üç ay sonra taburcu edildi. DSÖ, "Çocuk iyileşti ve hastaneden taburcu edildi" açıklamasında bulundu.



Raporlama sırasında ailede, mahallede veya vakanın bulunduğu sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanları arasında solunum yolu hastalığı belirtileri bildiren başka kişi olmadığı aktarıldı.



Dört yaşındaki çocuğun "evde ve çevrede kümes hayvanlarına maruz kaldığı" bildirildi.

ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR



Kuş gribi insanlara öncelikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas veya kontamine ortamlarla dolaylı temas yoluyla bulaşıyor.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kuş gribi virüsü insanlarda genellikle hafif üst solunum yolu enfeksiyonuna neden oluyor ancak aynı zamanda ciddi hastalıklara ve hatta ölüme de yol açabiliyor.



DSÖ geçtiğimiz günlerde Meksikalı bir adamın, daha önce hiçbir insanda bulunmayan H5N2 adlı kuş gribi türüne yakalandıktan sonra öldüğünü doğruladı.