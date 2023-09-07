DSÖ açıkladı: Ukrayna'da bin 147 sağlık merkezi hedef alındı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından itibaren Ukrayna'da sağlık merkezilerine yönelik bin 147 saldırının gerçekleştiğini belirtti.

DSÖ açıkladı: Ukrayna'da bin 147 sağlık merkezi hedef alındı

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün 'nın Konstantinivka şehrine gerçekleştirilen ve çok sayıda sivilin etkilendiği saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek, "Kalbim saldırıdan etkilenen insanlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik bin 147 saldırıyı doğruladıklarını kaydeden Ghebreyesus, bu saldırıların 104 ölüm ve 151 yaralanmayla sonuçlandığını bildirdi.

Ghebreyesus, "Bu, DSÖ'nün şimdiye kadar herhangi bir insani acil durumda kaydettiği en yüksek sayısıdır. Sağlığa ve sivillere yönelik saldırılar hiçbir yerde kabul edilemez ve durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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