DSÖ: Aksa Şehitleri Hastanesi'nden "korkunç haberler" geliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in 14 Ekim'de Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir alanı hedef aldığı saldırıya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.



"Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden korkunç haberler geliyor. Buraya sığınan insanların öldürüldüğü ve yaralandığı, bazılarının ciddi yanıklar aldığına yönelik haberler" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastanelerin korunması gerektiğini vurguladı.



Ghebreyesus, "Saldırıların durdurulması için tekrar çağrıda bulunuyoruz. Barış çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ ÖLDÜ 65 KİŞİ YARALANDI



İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu, birçok çadır kullanılmaz hale gelmişti.



Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), destek oldukları Aksa Şehitleri Hastanesi'ne İsrail'in saldırıları sonucu 5 kişinin öldüğünü ve 65 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

