DSÖ: Antalya'da yapılacak COP31'de sağlığın iklim kriziyle ilişkisi önemli başlık

Glasgow'da düzenlenen COP26'dan bu yana gerçekleştirilen her zirvede, iklim değişikliği bağlamında sağlığa yönelik eylemleri destekleyecek araçlar, planlar ve politikaların ortaya konulduğu vurgulanan raporda, "Antalya, bu vizyonları gerçeğe dönüştürmek için bir fırsat. Brezilya'nın ev sahipliğinde Belem'de düzenlenen COP30 Zirvesi'nde kabul edilen Belem Sağlık Eylem Planı (BHAP) uygulanmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, BHAP'ın sağlık alanında uyum çalışmaları için üç öncelikli alan belirlediği, sürveyans ve izleme, kanıta dayalı politikalar, stratejiler ve kapasite geliştirme ile inovasyon, üretim ve dijital sağlığın bu alanlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca raporda, "Antalya Sağlık Direnci Girişimi (AIR), iklim-sağlık eylemleri konusundaki ulusal deneyimlerin paylaşıldığı, ülkelerin öncülük ettiği, gönüllü ve bağlayıcı olmayan bir mekanizmadır. Bu girişim, işbirliğine dayalı öğrenmeyi mümkün kılmak ve COP32 ile sonrasına bir köprü oluşturmak amacıyla tasarlandı." ifadeleri kullanıldı.

Girişimin Türkiye 'nin elde ettiği başarıları ortaya koyan ve ülkelerin katkıları için bir standart teşkil eden belgeyle başlatılacağı ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik güvene dayalı ve bağlayıcı olmayan bir çerçeve sunacağı belirtilen raporda, bunun kolektif deneyim havuzu aracılığıyla COP32 ve sonrasına uzanan bir köprü işlevi göreceği de kaydedildi.