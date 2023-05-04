DSÖ, Covid-19 araştırmalarına liderlik eden çalışanını kovdu: Nedeni cinsel istismar

İDDİALAR OCAK AYINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI



DSÖ'nün kadınlardan gelen şikayetlere rağmen Waqanivalu'nun cinsel istismarlarına ses çıkarmadığı ocak ayında ortaya çıkınca örgüt zor durumda kalmıştı.



Bir kadın doktor, Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı konferansta, DSÖ çalışanı Waqanivalu'nun cinsel saldırısına uğradığına yönelik Twitter'dan paylaşımda bulunmuştu.



Associated Press'in (AP) ele geçirdiği iç yazışmalara göre, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı.



Waqanivalu, 2017'de de Japonya'da bir DSÖ personelini taciz ettiği şeklinde itham edilmişti. İsmini vermek istemeyen DSÖ personeli, düzenlenen bir programdan sonra, akşam yemeğinde tacize uğradığını söylemişti.



Yazışmalar, vakaların, DSÖ'nün üst düzey yönetici ve yetkililerine bildirilmesine rağmen Waqanivalu hakkında disiplin işlemi başlatılmadığını, bu kişinin kariyerine aynen devam ettiğini ortaya koymuştu.



DSÖ DİREKTÖRÜ: TACİZE SIFIR TOLERANSLA YAKLAŞIYORUZ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kadın doktora verdiği yanıtta, cinsel istismar iddiası karşısında dehşete düştüğünü belirterek DSÖ'nün bu tür suistimallere karşı sıfır toleransla yaklaştığını vurgulamıştı.



Cinsel istismara uğradığını belirten kadın doktora, şahsen destek olma teklifinde bulunan Ghebreyesus, suçlamaya adı karışan personelin görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlattıklarını aktarmıştı.



Waqanivalu, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etmişti.