DSÖ: Filistinliler hastanelerde ölüyor

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Tıbbi Ekipler Koordinatörü Sean Casey, hastanelerin çöktüğünü ve on binlerce yaralının hayatını kurtarmaya çalışan aşırı yorgun doktorların bulunduğunu açıkladı.



BM Sağlık Örgütü'nden Sean Casey, Gazze'de sağlık sisteminin her geçen gün çöktüğünü ve hastanelerde korkunç bir durumun yaşandığını ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 60.000'den fazla kişinin yaralandığını ve her geçen gün bu sayının arttığını söyledi.



İsrail, hastaneleri "Hamas'ın karargahları oldukları" iddiasıyla vuruyor.

Gazze'de 36 hastanenin sadece 15'i kısmen hizmet verebiliyor.

"HASTANELER BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILMIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze’deki Acil Durum Sağlık Ekipleri Koordinatörü Sean Casey, İsrail'in hastanelerin Hamas karargahları olduğu iddiasıyla ilgili "Hastanelerin başka bir amaç için kullanıldığına dair delil görmedim." dedi.

Hastane ziyaretlerinde söz konusu iddiaları destekleyecek delil görmediğini söyleyen Casey, Hastanelerin hedef alınması, savaş suçu teşkil eder mi? sorusuna kendisinin hukuk uzmanı ya da avukat olmadığını belirterek, "Ancak şunu biliyorum ki uluslararası insancıl hukuk uyarınca sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve hastaların korunması gerekiyor ve şu anda hastalar ve sağlık çalışanları hastanelerden kaçmak zorunda kalıyor." dedi.



Şifa Hastanesini ziyaret ettiğinde binlerce insanın buraya sığındığını gördüğünü aktaran Casey, yerinden edilenlerin yoğunluğundan ameliyathaneye giremediğini vurguladı.



Casey, hastane ziyaretlerinde genel olarak sağlık çalışanları ve hastalarla konuştuğunu ve onların ihtiyaçlarını anlamaya çalıştığını anlatarak, "Hastanelerin başka bir amaç için kullanıldığına dair delil görmedim." dedi.



Bunu tespit etmenin görevi dahilinde olmadığının ve temel görevinin sağlık hizmeti sağlamak olduğunun altını çizen Casey, "Hastanelerin temel sağlık hizmetleri sağlamaları için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.



"DURUM KORKUNÇ"



Casey, hastanelerdeki durumu "çok korkunç" olarak nitelendirdi.



Kendisinin acil sağlık ekiplerini bir araya getirmek için uğraştığını da aktaran Casey, "Gördüğüm durumu özetleyecek olursam, çok hızlı bir şekilde kötüleşen bir sağlık sistemi ile çok hızlı düzeyde artan insani yardım ihtiyacı var." şeklinde konuştu.



Gazze'de en temel ihtiyacın ateşkesle beraber "erişim ve güvenlik" olarak özetleyen Casey, "Gözlerimin önünde sağlık sisteminin çöküşüne tanıklık ediyorum." ifadesini kullandı.

