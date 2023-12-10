DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık

Ghebreyesus, Gazze'de 46 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki nüfusun neredeyse tamamı bulabildikleri her yerde sığınacak yer bakıyor. Ancak Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil. Gazze’de sağlık sistemi zor durumda ve çöküyor. 36 hastaneden yalnızca 14'ü kısmi olarak hizmet veriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık. İsrail'de ise sağlık hizmetlerine yönelik 60 saldırıyı doğruladık." dedi.



Sağlığın hiçbir zaman hedef olmaması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, hayatını kaydeden 100'den fazla Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ personeli için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "kritik yardımların Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaç sahibi kişilere ulaşması için kalıcı ve acil insani ateşkes çağrısını" desteklediklerini vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze halkının sağlığını gerçekten korumanın ve geliştirmenin tek yolu ateşkestir. BM Güvenlik Konseyinde 8 Aralık'ta ateşkes konusundaki kararın veto edilmesinden derin üzüntü duyuyorum." dedi.