DSÖ: Gazze’de 2 milyon insan açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in 19 aydır saldırı, işgal ve abluka altında tuttuğu ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi’ndeki durum hakkında açıklama yaptı. İsrail’in yardım girişlerini kasıtlı olarak engellemesinin kıtlık riskini artırdığını vurgulayan Tedros, Gazze’deki 2 milyon Filistinlinin açlıktan öldüğünü belirtti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün yaptığı açıklamada, Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini söyledi.



“GAZZE’DE KITLIK RİSKİ ARTIYOR”



DSÖ Genel Direktörü Tedros, DSÖ ve diğer Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının izin verilirse ve verilmesi halinde Gazze Şeridi’ne girerek yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.



2 Mart’tan bu yana Gazze’ye yardım girişlerini engelleyen İsrail’in ablukasına işaret ederek sözlerini sürdüren Tedros, “Son abluka ikinci ayında devam ederken 2 milyon insan açlıktan ölüyor” diye konuştu. DSÖ Genel Direktörü, 160 bin ton yardımın ise bu esnada sadece birkaç dakikalık mesafedeki sınırda engellenmiş bir vaziyette olduğuna dikkat çekti.



Dünya Sağlık Asamblesi’nin açılışında konuşan Tedros, “Gazze’deki kıtlık riski, gıda da dahil olmak üzere insani yardımlara yönelik devam eden ablukada kasıtlı bir şekilde engel olunmasıyla birlikte artıyor” dedi.



ÜYE DEVLETLERE VE İSRAİL’E ÇAĞRI



Tedros, İsrail’in artan saldırılarının, tahliye emirlerinin, bu bağlamda daralan insani alanın ve Gazze’deki yardım blokajının yaralıları halihazırda diz çökmüş bir sağlık sistemine ittiğine dikkat çekti. DSÖ Genel Direktörü, İsrail’in devam eden saldırılarına işaret ederek “İnsanlar, ilaçlar sınırda beklerken önlenebilir hastalıklardan ölüyor; hastanelere yönelik saldırılar ise bu esnada onları bakımdan mahrum ediyor ve bunun için çabalamaktan alıkoyuyor” açıklamasında bulundu.



10 bini aşkın hastanın tedavi için Gazze’den tahliye edilmesi gerektiğini hatırlatan Tedros, üye devletlerden daha fazla hasta kabul etmelerini, İsrail’den ise hem tahliyelere hem de yardım ve ilaç girişine izin vermelerini istedi.



NETANYAHU, GAZZE’NİN TAMAMINI İŞGAL EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün akşam kabine toplantısında alınan Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin verme kararının ardından Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.



Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Netanyahu, Gazze'ye insani yardım girişini eleştiren bakanlara yanıt verdi ve yardım geçişine izin verme konusunda baskı gördüklerini itiraf etti. İlk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirten Netanyahu, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık" dedi.



“AÇLIKTAN ÖLME DURUMUNA GELMEMELİYİZ”



Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf eden Netanyahu, bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini vurgulayarak, "Açlıktan ölme durumuna gelmemeliyiz" ifadesini kullandı.



Yardımların Hamas'a ulaştığını ve bu sebeple yardım geçişini durdurduklarını savunan Netanyahu, ABD ile farklı bir mekanizmanın kurulmasına karar verdiklerini, buna göre oluşturulacak dağıtım noktalarında İsrail ordusunun yardımların güvenliğini ve ABD'li şirketlerin dağıtımı sağlayacağını kaydetti.



Netanyahu, bu noktaları oluşturmak için çalıştıklarını, fakat kurulması zaman alacağı için en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıkladı.



İSRAİL’E ULUSLARARASI BASKI



Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda uluslararası baskı gördüklerini belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:



"Kırmızı çizgiye, kontrolün kaybedilmesine yaklaşıyoruz ve o zaman her şey dağılacak. Dostlarımız, İsrail'in tutkulu destekçileri olan senatörler bana geldiler ve zafere ulaşmamız için her türlü yardımı sağlayacaklarını söylediler. 'Silahlar, Hamas'ın ortadan kaldırılması için destek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koruma... Katlanamayacağımız tek bir şey var, kitlesel açlık görüntüleri. Sizi bu şekilde destekleyemeyiz' dediler."



Netanyahu, yeni mekanizma hayata geçirilene kadar Gazze'ye temel miktarda gıda ve ilaç girişine izin vereceklerini belirtti.

