DSÖ: Gazze'de kıtlığı önlemenin tek yolu karadan yardıma izin vermek

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde süren insani kriz ve yardım geçişlerinin engellenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Ghebreyesus açıklamasında, Gazze'de beklenen kıtlığın önlenebilmesinin tek yolunun karadan insani yardım geçişlerini genişletmek olduğunu söyledi.

Hava ve deniz yoluyla iletilen yardımları takdir eden Ghebreyesus, "Hava ve deniz yoluyla gıda dağıtımına yönelik son çabalar memnuniyetle karşılanıyor, ancak kara geçişlerinin genişletilmesi, kıtlığın önlenmesi için büyük ölçekli teslimatlara olanak tanıyacak" diye konuştu.



Dünya Sağlık Örgütü'nün, Gazze'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi ve çevresinde süren İsrail saldırılarından özellikle endişeli olduğu vurgulandı.

