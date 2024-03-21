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DSÖ: Gazze'de kıtlığı önlemenin tek yolu karadan yardıma izin vermek

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'de iki ay içerisinde yaşanması beklenen kıtlık hakkında açıklama yaptı. Şifa Hastanesi'ndeki askeri hareketlilik ten endişe duyduklarını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de kıtlığı durdurmanın tek yolunun karadan yardım girişine izin vermek olduğunu söyledi.

DSÖ: Gazze'de kıtlığı önlemenin tek yolu karadan yardıma izin vermek

Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Şeridi'nde süren insani kriz ve yardım geçişlerinin engellenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus açıklamasında, Gazze'de beklenen kıtlığın önlenebilmesinin tek yolunun karadan insani yardım geçişlerini genişletmek olduğunu söyledi.

Hava ve deniz yoluyla iletilen yardımları takdir eden Ghebreyesus, "Hava ve deniz yoluyla gıda dağıtımına yönelik son çabalar memnuniyetle karşılanıyor, ancak kara geçişlerinin genişletilmesi, kıtlığın önlenmesi için büyük ölçekli teslimatlara olanak tanıyacak" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Gazze'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi ve çevresinde süren saldırılarından özellikle endişeli olduğu vurgulandı.

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