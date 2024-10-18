DSÖ: Gazze'de neredeyse herkesin açlık çekmesi "insanlık dışı" bir durum

Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan açlık krizine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.



"Son değerlendirmelere göre Gazze'deki hemen hemen herkes açlık çekiyor. Bu insanlık dışı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, acilen tedavi edilmesi gereken ve ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim çağrısında bulundu.



Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineleyerek, "En iyi ilaç barıştır." ifadesini kullandı.