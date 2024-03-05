DSÖ: Gazze'de tahliye edilmesi gereken 8 bin hasta var

Dünya Sağlık Örgütü, hastaların Gazze'den çıkarılmasının savaş bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan sağlık görevlileri ve hastaneler üzerindeki baskıyı hafifleteceğini açıkladı.



DSÖ'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Rik Peeperkorn, Kudüs'ten video bağlantısı aracılığıyla Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "8 bin Gazzelinin bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini tahmin ediyoruz" dedi.



Bahsedilen 8 bin hastadan 6 bininin çatışma sırasında yaralandığını, bunların arasında çok sayıda travma yaralanması, yanık ve amputasyon bulunan hastaların olduğunu söyledi.



Diğer 2 bin hastanın ise düzenli hasta olduğunu, savaş başlamadan önce günde 50 ila 100 hastanın Gazze'den Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya yönlendirildiğini ve yaklaşık yarısının kanser hastası olduğunu belirtti.



Saldırıların başladığı 7 Ekim ile 20 Şubat tarihleri ​​arasında tıbbi tedavi için Gazze dışına yalnızca 2 bin 293 hasta sevk edildi.



Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden 23'ünün çalışmadığı, geri kalanının ise kısmen ya da çok az çalışır durumda olduğu bildirildi.



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