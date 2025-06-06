Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri yükselişte

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), sigara içmeyen bireylerde akciğer kanseri vakalarının dünya genelinde artış gösterdiğini bildirdi. Bu artışın başlıca nedenlerinden biri olarak hava kirliliği öne çıkıyor.



SİGARA İÇMEYENLERDE ARTTI



Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2022 yılında yaklaşık 200 bin adenokarsinom vaka hava kirliliğiyle ilişkilendirildi. Bu vakaların büyük bir kısmı Doğu Asya'da, özellikle Çin'de görüldü.



Adenokarsinom, akciğer kanserinin dört ana alt tipinden biri olup, sigara içmeyenlerde en yaygın görülen tür haline geldi.



CİNSİYETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR



Son 40 yılda erkeklerde akciğer kanseri oranları genel olarak düşerken, kadınlarda artış eğilimi gösterdi.



2022 yılında dünya genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin erkek ve 900 bin kadın akciğer kanserine yakalandı. Bu durum, kadınların da akciğer kanseri riskine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koyuyor.



HAVA KİRLİLİĞİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ



Araştırmalar, hava kirliliğinin yanı sıra evlerde ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılan yakıtların da özellikle Çinli kadınlarda akciğer kanseri riskini artırabileceğini gösteriyor.



IARC, sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanseri vakalarının %53 ila %70'inin adenokarsinom olduğunu belirtiyor.



ÖNLEME VE FARKINDALIK



Uzmanlar, sigara kullanımının azalmasına rağmen hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin akciğer kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle, hava kirliliğinin azaltılması ve erken teşhis için tarama programlarının yaygınlaştırılması önem taşıyor.

EN ÇOK GÖRÜLEN TÜRLERDEN BİRİ

Akciğer kanseri, dünya genelinde en yaygın kanser türlerinden biri olmaya devam ediyor. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi bu hastalığa yakalandı. Bu veriler, akciğer kanseriyle mücadelede sigara dışı risk faktörlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini gösteriyor