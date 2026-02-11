DSÖ: Refah'ın açılması önemli ama yeteri kadar yardım ulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria, bölgedeki son duruma dair konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının, bölge için faydalı olduğunu söyledi.

Ancak buna rağmen hava koşulları ve Gazze'deki yaşama elverişli olmayan durum göz önüne alındığında, yardımların yetersiz olduğunu dile getirdi.

Zakaria ayrıca, sınır kapısının açılmasıyla 90 hastanın tıbbi müdahale için bölgeden çıkarıldığını ifade ederken, "Önümüzdeki günlerde daha fazla günlük tıbbi tahliyenin gerçekleşmesini de hedefliyoruz. 18 binden fazla hastanın tahliye beklediğini biliyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, Gazze Şeridi'ndeki sağlık riskine yönelik de konuştu. Sağlık riskinin hala çok yüksek ve yaygın durumda olduğunu vurguladı. Bölgeye daha fazla yardım edilmesi çağrısı yaptı.