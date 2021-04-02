DSÖ Sözcüsü Harris’ten Covid-19 raporu ve COVAX açıklaması

Pandeminin üzerinden geçen bir yılın ardından aşılama dünyanın çeşitli yerlerinde sürerken, aşı tedarik sorunları da her geçen gün baş gösteriyor. Birçok ülke aşıya ulaşmada ve tedariğinde sorun yaşarken en vahim durumda olan ülkeler ise Afrika’da yer alıyor.



Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında fakir ülkelere aşı tedariği konusunda Dünya Sağlık Örgütü yoğun çalışmasını sürdürürken geçtiğimiz günlerde yayınlanan Covid-19 raporu ve COVAX Hakkında Dünya Sağlık Örgütü’nün sözcüsü Margaret Harris, NTV’den Deniz Kilislioğlu’nun sorularını yanıtladı.



Dünya Sağlık Örgütü’ün geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapor hakkında soruya yanıt veren sözcü Harris, “Bu virüs bize bir kaç farklı hayvandan bulaşmış olabilir, hatta evcil hayvanlara bulaşmayı bile başarmış olabilir” derken, “Vizondan insana ya da insandan vizona bulaşan Covid vakalarını da biliyoruz. Bu hayvanlar ve farklı pek çok tür birbirleriyle ve koloni halinde yaşayabiliyorlar. Genel olarak yarasalarda görülüp, bizim bilmediğimiz başka bir tür ile etkileşim içine girmiş olabilir” ifadelerini kullandı.



‘HANGİ HAYVANLARIN SATILDIĞI SORUSUNDA CEVAPLAR YATIYOR’



Sözcü Harris hangi hayvanın spesifik olarak suçlu olduğu sorusuna, “O spesifik yarasa türünün Çin’de ilk vakaların görüldüğü Wuhan’dan kilometrelerce uzak olduğunu biliyoruz. Uzmanlarımızın baktığı ve bakmaya devam edeceği şey şu: Farklı hayvan pazarlarında canlı ya da ölü hangi hayvanlar satılmıştır? Cevaplar burada yatıyor” ifadelerini kullandı.



‘HERKES SİHİRLİ CEVAPLAR İSTİYOR’



Rapor hakkındaki eleştirilerin ardından başka bir uzman ekibin araştırma yapıp yapmayacağı sorusu üzerine ise Harris şu şekilde cevap verdi:



“Basında bir kesim, bu raporda sihirli cevaplar bulmayı umdu. Maalesef, bilim böyle çalışmıyor. Bizim pek çok farklı salgın ve hastalığa dönük araştırmalarımıza baktığınızda, bu çalışmalar yıllar alabiliyor. Hatta bazen veba salgınında olduğu gibi binlerce yıl alabiliyor. Biz hiçbir zaman sihirli cevaplar bulacağımızın beklentisi içinde olmadık. Burada Dünya Sağlık Örgütü çok derin bir araştırma yaptı; ama bu sadece bir başlangıç. Bu hastalığın insanlara nasıl bulaştığını anlayabilmemiz için daha derin bilimsel araştırmalar yapılmak zorunda. Ama biz zaten bu ilk raporda hemen sonuca ulaşmayı beklemiyorduk”



‘GELECEKTEKİ PANDEMİLERİ ÖNLEMEK İÇİN RAPOR ÖNEMLİ’



Rapordan sonra kat edilen ilerleme üzerine gelen soruya ise Harris şu ifadeleri kullandı:



“Hayvan dünyasını daha iyi yönetme ve onların alemine saygı duyma ihtiyacımızı vurgulaması açısından önemli bir rapor. Bizim onların alanına zorla girmekte olmamızın artırdığı riskleri anlamamız açısından önemli bir rapor. Bundan sonrası için hazırlıklı olmamız için önemli bir rapor. Bir uluslararası pandemi anlaşması konusunda dünyada bir arayış var. Gelecekteki pandemilerin önüne geçilmesi için şu anda yapılması gerekenleri yapmamız ve çabaların artması için. Tüm bunlar için bu rapor önemliydi”



‘COVAX’TA 550 MİLYON DOZ SİSTEME GİRDİ, 33 MİLYON DOZ DAĞITILDI’



DSÖ’nün fakir ülkelere aşı yardımı yaptığı organizasyon olan COVAX ile ilgili soruya ise Harris, ”Şu ana kadar 550 milyon dozdan fazla aşı sisteme girdi. Sadece COVAX programında 33 milyon doz 70 katılımcı ülkeye dağıtıldı. Şu anda hala birkaç ülkede aşılamanın başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Aşı bekleyen ülkelerin çoğunluğunun Afrika kıtasında olduğunu bildiren Harris, COVAX’ta Biontech, Oxford ve Johnson & Johnson aşılarının kullanıldığını belirtti.